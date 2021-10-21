Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kavala tepkisi! ABD'ye F-35 mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu sonrası uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. F-35 gerilimi ve Kavala sorunu hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?" dedi. Başkan Erdoğan, ABD'den F-35'ler için ödenen paranın alınacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" söylemlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Adeta bir deli bir kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkaramadı" sözleriyle cevap verdi.

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