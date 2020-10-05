Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği yüz yüze eğitim ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli aşı çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Erdoğan, ''Önümüzdeki hafta 1000 dozu aşı insan çalışmaları için üretilmiş olacaktır.'' ifadelerini kullanırken, yüz yüze eğitimle ilgili ''İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüz yüze eğitime geçilecek.'' dedi.