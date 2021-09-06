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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

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Giriş: 06.09.2021 20:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Erdoğan, aşı ile alakalı olarak "Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.
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