Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu boru göstermeye benzemez! |Video

Son dakika haberine göre; AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ' açıklamasıyla ilgili sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, (Suça karışmış askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünü açan kanun) "Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı (İlker Başbuğ) bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ' açıklamasıyla ilgili sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, (Suça karışmış askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünü açan kanun) "Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı (İlker Başbuğ) bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclisin yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur." dedi.

"BU BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ"

Bu parlamentonun hukukunu korumamız lazım bu hukukun gereği neyse yapmamız lazım. Meclis'i ve milletvekillerin aşağılayarak sadece darbe zihniyetine hizmet edilebilir. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır.