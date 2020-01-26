Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Elazığ depremi, Darbeci Hafter, İdlib ve Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyareti açıklamaları

SON DAKİKA HABERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Elazığ'daki 6,8'lik deprem hakkında Erdoğan, "Devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız." şeklinde konuştu. Erdoğan, depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacaklarını bildirdi ve "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar" açıklamasında bulundu. Öte yandan Erdoğan, "Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara sert tepki göstererek, “Her şeyden önce bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunlar buradan nasıl bir fırsat devşiririz, böyle bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar beter, ahlaksızca.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Elazığ'daki 6,8'lik deprem hakkında Erdoğan, "Devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.



ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SERT TEPKİ



Başkan Erdoğan, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara sert tepki göstererek, "Her şeyden önce bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunlar buradan nasıl bir fırsat devşiririz, böyle bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar beter, ahlaksızca." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;



"MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Önceki gece 20:55'te yaşadığımız deprem için bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'tir.



Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. Her türlü personel, araç, gereç, teçhizat deprem bölgesine ulaştırılmıştır.



Dün Elazığ ve Malatya'ya itikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.



Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum.

"DEVLETİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDADIR"

Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Devletimiz tüm imkânları ile vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.



"AFRİKA ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ"

Afrika turumuzun ilk durağı olan Cezayir'le 5 asra dayalı tarihe sahibiz. Cezayir geride bıraktığımız yıl zorlu bir süreci başarıyla atlattı.

İş forumu düzenleyeceğiz. Bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacağız.

Pazartesi günü Gambiya'yı ziyaret edeceğiz. Ülkemizden cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması açısından ayrı bir önem arz ediyor.



"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLER TARİHİNİN ADETA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Gambiya Afrika'da FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Gambiya'nın ardından aynı günün akşamı Senegal'e geçeceğiz. Senegal ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettik. İlk defa gideceğimiz Gambiya ile bu sayıyı 28'e yükselteceğiz.

TİKA başta olmak üzere Maarif Vakfı, Türk Kızılay'ı gibi ülkemizin yüz akı gibi kurumlarla Afrika halkına destek vermeye devam ediyoruz. Karşılıklı saygı, eşitlik, kazan kazan temelinde Türkiye - Afrika ilişkileri her geçen gün güçleniyor.

Her zaman dediğimiz gibi Gitmediğin yer senin değildir… Tüm ülkelerle bağlarımızı tahkim edeceğiz.

Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız.

SORU-CEVAP KISMI

-TOKİ'nin yıkılan binalar için çalışma yürüteceğinizi açıklamıştınız? Hasarlı binalar için hasar tespit çalışması başladı mı?

Hasar tespit çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor, sürdürecek. Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntı var. Binaların durumu nedir, bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşa çalışmaları başlatacağız. Yıkılması gerekenler de varsa bunları yıkmak zorundayız. Artçı sarsıntılar durmuyor. Dün akşam Malatya'da 5.1'lik sarsıntıya bizzat yaşayarak şahit oldum. Gecikemeyiz. 3 bakanımız şu an orada, vekillerimiz orada, onları da bıraktık.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SERT TEPKİ

Her şeyden önce bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunlar buradan nasıl bir fırsat devşiririz, böyle bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar beter, ahlaksızca. Örneğin 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar… Depremi durdurma şansınız var mı? Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimsenin yapması mümkün değil. Depremden sonra ne yaptığımıza gelince yaşadığımız önemli depremler oldu. Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik. Yeniden Bingöl'ü inşa ettik. Van depremi… Türkiye'nin Erzincan'dan sonra belki de daha büyük bir deprem. Biz yeniden Van'ı inşa ettik. Arada Soma depremi yaşadık. Anında bölgeye intikal ederek orada da bu adımları attık. Sakarya depremi aynı şekilde…

Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında çok ciddi yeteneklere sahip oldular. Kızılay'ımızın durumu malum. Yardımda, iaşe konularında başarılı. AFAD aynı şekilde. Kurtarma olayında da AFAD'ın çok ciddi başarıları olduğunu gördük. Jandarma'nın, silahlı kuvvetlerimizin başarılı olduğunu gördük. Bunlar bizi nir yerde memnun ediyor. Bu kadar sıkıntılı anda bu kuruluşlarımızın müdahale edişi, aldıkları netice… 45 kurtarılan… Nereden çıkardılar bunu? Artık umutların kesildiği yerden… Bu insanı mutlu ediyor. Her ne kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybettiyse de ama öbür tarafta 1607 yaralı çıkarıldı bu olaydan. 1503'ü taburcu edildi.



HAFTER VE LİBYA AÇIKLAMASI

- Hafter'in Libya'daki saldırıları devam ediyor? İdlib'de de ihlaller devam ediyor. Son durum nedir?

Cuma günü sayın Merkel buradaydı. Kendisiyle Libya konusunu ele aldık. Darbeci Hafter'e niçin bu kadar destek verdiklerini ben Merkel'e de söyledim. Şımartıyorsunuz dedim, kendisi de kabul ediyor. Bu darbeci adam Libya'da ateşkes ihlallerine neden oluyor. Putin Ben Hafter'i halledeceğim, sen de Sarrac'ı hallet demiştir. Sarrac ricalarımızı kırmamış, ricalarımıza Moskova'da da Berlin'de de uymuştur. Moskova'dan kaçmıştır Hafter, Berlin'de de otele gizlenmiştir. Hafter'in ne olduğunu, böyle birisinden ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil. Vagner var, aldığı destekle kalkıp her türlü imkanlarla saldırılarına devam ediyor. Bu işte başarılı olmayacak. 5+5 asker vermek suretiyle süreç başlatıyor.

İdlib meselesinde ise rejim ihanetini devam ettiriyor. Rejimin bu konudaki duyarsızlığını görmemek mümkün değil. Putin'le görüşmek suretiyle bu sivil halkı güvence altına almak istiyoruz. Kış mevsimine girmiş vaziyetteyiz. Sınırımızdan Suriye tarafından 30-40 km derinlikte briketten inşa edilmiş konutlar yapmayı planladık. Bunların inşası başladı. 25-30 metrekare ebatında… Daha ideal olanına vardığımızda onları ciddi manada koruma altına almış olalım.

İDLİB AÇIKLAMASI

İdlib meselesinde maalesef rejim hala ihanetine devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEZAYİR, GAMBİYA VE SENEGAL'E ÖNEMLİ ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle bugün Cezayir'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan daha sonra Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Erdoğan'ın Gambiya'ya yapacağı ziyaret, bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle bugün Cezayir'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ilk olarak Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Binası'nda, Cumhurbaşkanı Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Binası'nda çalışma yemeğine katılacak Başkan Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin ve Abdulkadir bin Salih'i Sheraton Otel'de kabul edecek ve Türkiye-Cezayir İş Forumu'na iştirak edecek.

ERDOĞAN, CEZAYİR, GAMBİYA VE SENEGAL'İ ZİYARET EDECEK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye ile güçlü bağları bulunan, önemli ekonomik paydaşlardan biri olan Cezayir'i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Ziyarette Erdoğan ve Tebbun tarafından imzalanacak "Ortak Açıklama" ile iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ihdas edilmesi bekleniyor.

GAMBİYA'YA CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK RESMİ ZİYARET OLACAK

Başkan Erdoğan, programının son ayağında ise Afrika'da Türkiye ile köklü ilişkileri bulunan Senagal'e ziyarette bulunacak.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Gambiya ziyareti, bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması nedeniyle tarihi nitelik taşıyor.

Başkan Erdoğan, programının son ayağında ise Afrika'da Türkiye ile köklü ilişkileri bulunan Senagal'e ziyarette bulunacak.

Açıklamada, ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanmasının gündemde olduğu, ayrıca Cezayir ve Senegal'de iş forumlarının düzenlemesinin planlandığı da kaydedildi.