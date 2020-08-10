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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı

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Giriş: 10.08.2020 20:38
Güncelleme:10.08.2020 20:38
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda toprağında meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu da Akdeniz ve Ege'de verdiğimiz cevaplardı. Ancak Yunan tarafı bir kez daha göstermiş, Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda toprağında meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulak asmayan bir takım ülkeler kendi geleceklerini karartıyorlar..

Başkan Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı
Başkan Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
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