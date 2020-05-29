Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılışında gençlere 2053 mesajı |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait." dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir." dedi.

'Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz'

Erdoğan, "Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur." diye konuştu.

'Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız'

Erdoğan, "İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." diye konuştu.