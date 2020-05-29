29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılışında gençlere 2053 mesajı |Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılışında gençlere 2053 mesajı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2020 16:11
Güncelleme:29.05.2020 16:21
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait." dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir." dedi.

'Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz'

Erdoğan, "Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur." diye konuştu.

'Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız'

Erdoğan, "İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan gençlere 2053 mesajı
Başkan Erdoğan'dan gençlere 2053 mesajı
Fetih coşkusu Yunan basınını rahatsız etti
Fetih coşkusu Yunan basınını rahatsız etti
Kurultay öncesi 'çete' atışması
Kurultay öncesi 'çete' atışması
Cumhurbaşkanlığı paylaştı! Yapım aşamaları
Cumhurbaşkanlığı paylaştı! Yapım aşamaları
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin içi
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin içi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan: Söz verdiğimiz gibi...
Başkan Erdoğan: Söz verdiğimiz gibi...
İnsanlık dışı olayla ilgili ABD'ye sert tepki
İnsanlık dışı olayla ilgili ABD'ye sert tepki
Fatih sondaj gemisi yola çıkıyor
Fatih sondaj gemisi yola çıkıyor
Erbaş cuma hutbesini Peygamber Efendimizin duasıyla bitirdi
Erbaş cuma hutbesini Peygamber Efendimizin duasıyla bitirdi
Fatih Camii'inde cuma namazı heyecanı
Fatih Camii'inde cuma namazı heyecanı
Koronavirüs ile mücadelede flaş adım
Koronavirüs ile mücadelede flaş adım
Daha Fazla Video Göster