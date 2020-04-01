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01.04.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “korsan kampanya”sına sert tepki: Devlet içinde devlet olmaz | Video

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'un "korsan kampanya"sına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından en öne çıkan mesajı ise, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir." sözleri ile oldu.

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