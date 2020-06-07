07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı |Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2020 15:07
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

PORTRE - Cahit Zarifoğlu 33. ölüm yıl dönümünde anılıyor |Video PORTRE - CAHİT ZARİFOĞLU 33. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR |VİDEO

Güney Kıbrıs’tan bayrak provokasyonu!
Güney Kıbrıs’tan bayrak provokasyonu!
Türkiye'deki siyahilerden ırkçılık yorumu
Türkiye'deki siyahilerden ırkçılık yorumu
Bakan Soylu İran sınırında
Bakan Soylu İran sınırında
Bakan Koca İstanbul'daki görüntülere tepki gösterdi
Bakan Koca İstanbul'daki görüntülere tepki gösterdi
Başkan Erdoğan'dan anma mesajı
Başkan Erdoğan'dan anma mesajı
Diyarbakır'da PKK operasyonu...
Diyarbakır'da PKK operasyonu...
Bakan Soylu'dan flaş İdlib açıklaması
Bakan Soylu'dan flaş İdlib açıklaması
CHP ve HDP kaos planında birleşti!
CHP ve HDP kaos planında birleşti!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu!
İSKİ bu kez de Esenyurt'ta boru patlattı!
İSKİ bu kez de Esenyurt'ta boru patlattı!
İstanbul'da skandal görüntüler! Göbek atıp eğlendiler
İstanbul'da skandal görüntüler! Göbek atıp eğlendiler
The Economist'ten Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine büyük övgü!
The Economist'ten Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine büyük övgü!
Daha Fazla Video Göster