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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 'sancak' mesajı

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Giriş: 01.08.2020 14:52
Güncelleme:01.08.2020 15:03
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin il başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Erdoğan burada il başkanlarına sancak uyarısında bulunarak "Unutmayınız sancak ayakta kaldığı müddetçe mücadele sürüyor demektir. Siz en ve en güçlü şekilde yürüyeceksiniz ki partimize gönül vermiş kardeşlerimiz arkanızdan gelsin." dedi.
Başkan Erdoğan'dan 'sancak' mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'sancak' mesajı
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