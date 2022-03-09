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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş: 09.03.2022 13:01
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Partimizi sandıktaki 16. zafere hep birlikte hazırlayacağız. Karşımızda kendini bile hayrı olamayan bir CHP var. Şimdi de 28 Şubat İttifakı kurdular. Ortaya çıkan fotoğraf bizi motive etmek yerine güldürüyor." sözleriyle muhalefete yüklendi. "Enflasyon ülkemize mahsus, gelişmiş ülkelerde de sorunlar olduğu belli" değil diyen Erdoğan, "Rusya-Ukrayna geriliminin Emtia fiyatlarını aşırı yükseltmesi, ülkemizde de enflasyonu olumsuz etkiliyor" ifadelerini etkiliyor.
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