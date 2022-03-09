09 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Partimizi sandıktaki 16. zafere hep birlikte hazırlayacağız. Karşımızda kendini bile hayrı olamayan bir CHP var. Şimdi de 28 Şubat İttifakı kurdular. Ortaya çıkan fotoğraf bizi motive etmek yerine güldürüyor." sözleriyle muhalefete yüklendi. "Enflasyon ülkemize mahsus, gelişmiş ülkelerde de sorunlar olduğu belli" değil diyen Erdoğan, "Rusya-Ukrayna geriliminin Emtia fiyatlarını aşırı yükseltmesi, ülkemizde de enflasyonu olumsuz etkiliyor" ifadelerini etkiliyor.