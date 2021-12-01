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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 01.12.2021 13:35
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye artık çok olmaya başladı diyerek sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular. Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Biz her zamandaki gibi 'çok beklersiniz' diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara 'hadi oradan' diyoruz." dedi. Erdoğan, "Yüksek faiz sisteminde devam etseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Ekonomide de dünya 5'ten büyüktür." diye konuştu. Fahiş fiyatlarla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz." diyerek sert çıktı.
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