Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Büyük İstanbul mitingi paylaşımı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen AK Parti mitingiyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle "TÜRKİYE BİZE EMANET" dedik." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN