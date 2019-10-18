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18.10.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD anlaşması sonrası flaş açıklamalar |Video

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünkü görüşmelerimiz de aslında bir gün öncesi Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede 'Bir heyet gönderirseniz bunu çok daha iyi bir yere taşıyabiliriz' dedik. Kendisi de sağ olsun Pence ve Pompeo ile birlikte heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeyi yapılar. Dün de adeta final görüşme neticesinde belirlediğimiz bu 13 maddelik bu ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk. 120 saatlik süreç işliyor. YPG'nin bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Sürekli irtibat halinde olacağız heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek. 120 saati başarıyla bitirilebilirse salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, ‘Barış Pınarı’ ile birlikte getirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

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