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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi hakkında açıklama: 18 Mart'ta açılacak

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Giriş: 20.02.2022 11:35
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi hakkında açıklama yaptı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerine yer verdi.
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