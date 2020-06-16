16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2020 17:55
Güncelleme:16.06.2020 18:04
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel video konferans yöntemi ile görüştü. İlki lider Libya konusunu ele aldı. Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini masaya yatırdı. BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.

İki liderin görüşmesine ilişkin notları Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü duyurdu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Küçükkaya doğru söylüyor: Kadına el kaldıran şerefsizdir
Küçükkaya doğru söylüyor: Kadına el kaldıran şerefsizdir
Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı
Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı
Halk TV canlı yayınında Türkiye'ye alçak iftira!
Halk TV canlı yayınında Türkiye'ye alçak iftira!
Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi
Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi
İngilizler duyurdu: Koronavirüs ilacı bulundu
İngilizler duyurdu: Koronavirüs ilacı bulundu
Hakarete neden çifte standart uyguluyorlar?
Hakarete neden çifte standart uyguluyorlar?
Hatay'da 7 terörist yakalandı
Hatay'da 7 terörist yakalandı
CHP'nin işçi kıyımına karşı sendikalar eylemde
CHP'nin işçi kıyımına karşı sendikalar eylemde
CHP'den HDP yürüyüşüne destek kararı!
CHP'den HDP yürüyüşüne destek kararı!
Bakanlık duyurdu! Aniden yok edildiler
Bakanlık duyurdu! Aniden yok edildiler
Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi ne?
Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi ne?
Elmalı barajında korkutan görüntü!
Elmalı barajında korkutan görüntü!
Daha Fazla Video Göster