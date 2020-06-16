Son dakika: Başkan Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı | Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel video konferans yöntemi ile görüştü. İlki lider Libya konusunu ele aldı. Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini masaya yatırdı. BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.



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Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.

İki liderin görüşmesine ilişkin notları Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü duyurdu.