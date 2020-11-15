Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den Kapalı Maraş’a kritik ziyaret

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de yer aldığı Kapalı Maraş’taki düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC'de...



Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanmıştı.





Başkan Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak etti.





Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.



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