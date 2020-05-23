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Son dakika: Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında kritik görüşme! İki lider Libya ve Suriye konularını ele aldı

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Giriş: 23.05.2020 17:31
Güncelleme:23.05.2020 17:32
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trupm telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı. Erdoğan ve Trump'ın, bölgedeki barış ve istikrarın tesisi amacıyla siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı bildirildi. Öte yandan dünyaya 5 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve yaklaşık 350 bin kişinin hayatının kaybettiği yeni tip koranavirüs salgınına yönelik görüştü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
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