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31.03.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika gelen bilgilere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alındı.

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