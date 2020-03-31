Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika gelen bilgilere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alındı.