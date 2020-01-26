Son dakika: Başkan Erdoğan tepki gösterdi: Şımarttığınız bu adam... |Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada; "Hafter darbecidir. Darbeci Hafter'e neden bu kadar destek verdiklerini ben Merkel'e de söyledim. Şımarttığınız bu adam Libya'da ateşkes ihlallerine neden oluyor. Şımarttıklarını kendisi de kabul ediyor. Hafter'den ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada; "Hafter darbecidir. Darbeci Hafter'e neden bu kadar destek verdiklerini ben Merkel'e de söyledim. Şımarttığınız bu adam Libya'da ateşkes ihlallerine neden oluyor. Şımarttıklarını kendisi de kabul ediyor. Hafter'den ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.