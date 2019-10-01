Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM'ye geldi |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı törenine katılmak üzere Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, resmi törenle karşılandı. İşte o anlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapmak üzere TBMM'ye geldi.