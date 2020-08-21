Son dakika: Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle duyurdu! Türkiye Karadeniz'de doğal gaz keşfetti

Son dakika haberine göre Türkiye için tarihi gün... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." dedi. Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Millete Sesleniş' konuşması gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar şöyle:

"Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır. Dünyada yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Biz hep önce insan dedik, önce dostluk-kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir, işte rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.

Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda üç beş sayfalk rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belkide gerçekten aradılar, ama bulamadılar.

Ama sonunda biz bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralam yöntemiyle değil, doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017'de yeni baştan belirledik.

O dönem Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bu politikayı kararlılıkla uyguladılar.

Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışını girdik. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduk.

Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık. Aziz milletim evet, sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Fatih sondaj gemimiz Tuna1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.

Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı.

Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.

Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız.

"AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLERİMİZE HIZ VERECEĞİZ"

Bunca yıl sabırla, ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.

İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü; sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum.

Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası'yla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Sadece denizlerde değil, kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz.

Aziz milletim, ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye yıllarca bunun sancısını, sıkıntısını çekmiş, bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde nisbi bir denge sağladık. Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi, bu. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok.

Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden, ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yunanistan başta olmak üzere bu mesele karşımıza dikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzu iyi biliyor. Özellikle AB Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken, bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir.

Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı AB'ye verebileceği unutulmamalıdır.

Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bir kez daha doğal gaz rezervi keşfimizin ve ardından gelecek yeni keşiflerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

"TEMENNİMİZ 2023'E KADAR KARARLILIKLA BU ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜP İNŞALLAH NETİCEYİ ALMAK"

9 derin deniz sondajını tamamladık ve kararlılıkla bunlar devam edecek. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi; öyle ülkelerle çalıştık ki, gelip bunlar marka isimlerdi. BP'den Shell'ine kadar. Yani 100-150 arama yapıp netice alamayıp ondan sonra dönüp gidenler. Ve bunlar bizden bir kuruş almadılar. Bu iş öyle çok rahat bir iş değil. Ama bu işin kaderinde bu var. Şu anda biz tabi kendi gemilerimizle, gerek sismik araştırmayı, gerek sondaj çalışmasını yaptığımız için maliyetleri düşürmüş vaziyetteyiz. Tabi bütün temennimiz 2023'e kadar kararlılıkla bu çalışmayı sürdürüp inşallah neticeyi almak."