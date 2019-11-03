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03.11.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan Suriye sınırında! İşte ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı
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