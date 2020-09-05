Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan: "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı. Temizlik, maske ve mesafe kurallarının kısalması olan 'TMM' uyarılarına dikkat çekti. İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı o açıklamalar....

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı Kovid-19 salgını döneminde daha iyi anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Prof. Dr. Yalçın hocamız, hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkemizin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamıdır. "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz." ifadesinde bulundu.

"DENİZİ GEÇİP DEREDE BOĞULMAMAK İÇİN..."

"Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır." diyen Başkan Erdoğan, "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Kovid-19 salgınından korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, "Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız." dedi.

Başkan Erdoğan, "Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz." ifadesinde bulundu.