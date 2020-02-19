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19.02.2020

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Ankara'da

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması gerektiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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