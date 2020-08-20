Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi nerede ve nasıl açıklayacak? A Haber muhabirinden son dakika bilgileri...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü milletimize müjde vereceğiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." dedi. Başkan Erdoğan'ın müjdesinin ne olacağı gündeme otururken, A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Türkiye'nin merak ettiği soruya ilişkin yeni bir bilgiyi canlı yayında paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.

YER VE SAAT BELLİ OLDU MU?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Türkiye'nin merak ettiği soruya ilişkin yeni bilgileri aktardı. Akkuş'un açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin gündemi bir anda Cuma gününe kitlendi. Çünkü Başkan Erdoğan, müjde açıklayacağını ve Türkiye'nin ekseninin değişeceğini ifade etti. Elbette ki sonrasında müjdenin ne olacağı konusunda birçok tahmin yürütüldü. Tahminler defaatle spekülasyonlara dönüşmeye başlayınca Cumhurbaşkanlığından bir uyarı gecikmedi.

Bu yüzden aslında konuşmasının satır başları arasında değilse bile ara noktalarında müjdeye ilişkin bazı sinyaller vermesini bizler de bekliyoruz. Bu müjdenin İstanbul'da açıklanacağını bekliyoruz. Çünkü Başkan Erdoğan, bu akşam itibarıyla İstanbul'a gidecek ve o müjde büyük ihtimalle de Cuma namazından sonra yine Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olacak.