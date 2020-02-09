09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.02.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti |Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz ziyaret...

Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan, bir süredir geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu.

Ziyaret anına ait fotoğraflar Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği
Yolcu uçağında dehşet anları kameraya yansıdı
Yolcu uçağında dehşet anları kameraya yansıdı
Pegasus uçağında son durum!
Pegasus uçağında son durum!
Erdoğan'dan Trump'ın Filistin planına tepki
Erdoğan'dan Trump'ın Filistin planına tepki
MSB'den Bizler Türk milletinin gücüyüz paylaşımı
MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı
TSK'dan askeri kritik bölgeye sevkiyat
TSK'dan askeri kritik bölgeye sevkiyat
Tüm kurumlar seferber oldu!
Tüm kurumlar seferber oldu!
AK Parti'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki
AK Parti'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki
Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme!
Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme!
FETÖ'den sonra kimler Meclis'i hedef alıyor? İlker Başbuğ'dan zamanlaması manidar çıkış
FETÖ'den sonra kimler Meclis'i hedef alıyor? İlker Başbuğ'dan zamanlaması manidar çıkış
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster