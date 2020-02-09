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09.02.2020
Son dakika: Başkan Erdoğan Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti |Video
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz ziyaret...
Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan, bir süredir geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu.
Ziyaret anına ait fotoğraflar Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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