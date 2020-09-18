Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüs (Kovid-19) aşı ile ilgili canlı yayında tarih verdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, koronavirüs önlemleri ile ilgili, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız." diyerek, "Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DA AŞI AÇIKLAMASI

Aşı çalışmaları ile ilgili de Erdoğan, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." şeklinde konuştu.