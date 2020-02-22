BİZE ULAŞIN
22.02.2020
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na Doğu Akdeniz tepkisi: Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Bay Kemal sen bunu söylediğinde 2 gemimiz vardı şimdi 3'ü aldık haberin olsun. Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız.” dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.