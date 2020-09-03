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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

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Giriş: 03.09.2020 19:28
Güncelleme:03.09.2020 19:36
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Başkan Erdoğan, görüşmede Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Başkan Erdoğan ile Merkel görüştü
Başkan Erdoğan ile Merkel görüştü
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