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29.02.2020
Son dakika: Başkan Erdoğan İdlib şehidi Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib şehidi Emre Baysal'ın İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır." dedi..
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