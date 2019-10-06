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06.10.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan: “Dün televizyonda bir ukala çıkmış…”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Dün televizyonda bir ukala çıkmış; güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış diyor. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Bunlar geçmişi şurada 5-10 seneyi bile okumaktan acizler. Sayın Obama'ya nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi. Sonra Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama yanındakiler talimata uymuş değiller. PKK-PYD-YPG burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR silah yüklü araçlar kime geliyor, neden geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır.” ifadelerini kullandı.

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s&#252;leyman şah süleyman şah

vursun gitsin şahım vur vur...rusya ve iran seni bölgede destekliyor...abd kendi askerini teröristler için riske etmek istiyorsa kendisi bilir,götünü tuta tuta kaçıp gider,gidecektir de...

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 06.10.2019 22:46
nizam nizam

biz seni karşılıksiz sevdik be usta

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 06.10.2019 22:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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