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20.11.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan CHP'li Özkoç'a tepki: Susturun bu kadını diyecek kadar ahlaksız |Video
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, dün parlamentoda CHP'li Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e yaptığı çıkışı ''ahlaksızlık'' diyerek eleştirdi. Başkan, ''parlamentonun gereken cevabı vermesi lazım'' dedi.
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