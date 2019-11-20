20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.11.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan CHP'li Özkoç'a tepki: Susturun bu kadını diyecek kadar ahlaksız |Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, dün parlamentoda CHP'li Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e yaptığı çıkışı ''ahlaksızlık'' diyerek eleştirdi. Başkan, ''parlamentonun gereken cevabı vermesi lazım'' dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan'dan Özkoç'a sert tepki: Ahlaksız...
Erdoğan'dan Özkoç'a sert tepki: Ahlaksız...
Meclis'te yıllar sonra skandal sözler!
Meclis'te yıllar sonra skandal sözler!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı!
Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı!
KKTC'de Türkiye aleyhine tepki çeken sözler
KKTC'de Türkiye aleyhine tepki çeken sözler
Cumhurbaşkanlığından medyaya 'siyanür' uyarısı
Cumhurbaşkanlığından medyaya 'siyanür' uyarısı
S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek?
S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek?
Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu!
Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi!
Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi!
Kılıçdaroğlu yine yalana sığındı!
Kılıçdaroğlu yine yalana sığındı!
İslam ile dalga geçtiler! Skandal görüntüler...
İslam ile dalga geçtiler! Skandal görüntüler...
Daha Fazla Video Göster