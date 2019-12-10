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10.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı "Bizden talep ederlerse asker gönderebiliriz"

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile yapılan anlaşma ile ilgili "Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?" sorusunu yanıtladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ı o açıklamaları;

'LİBYA BİZDEN ASKER TALEBİNDE BULUNURSA GÖNDEREBİLİRİZ'

Libya'ya asker gönderilmesi konusunda Erdoğan, "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa yeteri derecede neyse gönderebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız." diye konuştu.

AB üyeliğiyle ilgili de Erdoğan, "Diyorlar ki, 'Sizin nüfusunuz çok fazla.' Aslında gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep, biz Müslümanız." ifadesini kullandı.

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