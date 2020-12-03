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Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

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Giriş: 03.12.2020 14:11
Güncelleme:03.12.2020 14:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek. Başkan Erdoğan, burada mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek. Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gideceği açıklandı.

Karabağ zaferinin ardından gerçekleştirilecek ziyarette Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşme gerçekleştirecek.

TÖRENE KATILACAK

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ Zaferi için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Erdoğan ile Aliyev baş başa ve heyetler arası görüşmelerde başta Karabağ'daki durum, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler ele alınacak. Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.

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