Başkan Erdoğan, asker uğurlama törenlerinde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ve koronavirüsün hızla yayılmasına sebep olan görüntülere tepki gösterdi. Bu görüntülerle ilgili Başkan Erdoğan, "Valimizde söyledim böyle görüntü olursa toparlayın götürün." ifadelerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz, rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır" diyerek asker uğurlama ve taziye törenleri konusunda vatandaşları uyardı.

Başkan Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada asker uğurlama törenlerinde yaşanana görüntülere tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR YAKLAŞIM OLMAZ"

Erdoğan, asker uğurlama törenlerine ilişkin "Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı salgına karşı dikkatli olmaya, kurallara riayet etmeye davet ediyorum." diye konuştu.