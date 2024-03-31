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Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'ya gidiyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 21:44
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Başkan Erdoğan seçimin kalan kısmını Ankara’dan takip edecek.
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Başkan Erdoğan Ankara’ya gidiyor!
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