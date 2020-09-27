Son dakika: Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Detayları A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Detayları A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, canlı yayında anlattı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir." ifadelerini kullandı.