27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2020 14:11
Güncelleme:27.09.2020 14:19
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Detayları A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Detayları A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, canlı yayında anlattı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Gerginlik bu noktaya nasıl taşındı?
Gerginlik bu noktaya nasıl taşındı?
Ermenistan topçuları saldırdı!
Ermenistan topçuları saldırdı!
Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik
"Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik"
Azerbaycan'a alçak saldırı
Azerbaycan'a alçak saldırı
Can Azerbaycan'ın yanındayız
Can Azerbaycan'ın yanındayız
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi!
Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi!
Ermenistan'ın saldırısının arka planı ne?
Ermenistan'ın saldırısının arka planı ne?
Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır
Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır
Daha Fazla Video Göster