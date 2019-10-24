25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.10.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez canlı yayında soruları yanıtlıyor. Başkan Erdoğan, kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum'un ABD'den iadesini isteyeceklerini söyledi. Erdoğan, "Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir" diye konuştu. Erdoğan, "Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar." ifadesini kullandı. Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı da anlattı. Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsızdır derken, milletime hesabı Merkez Bankası mı ödeyecek, sandığa Merkez Bankası'nın başkanı mı gidiyor? Hesabı biz veriyoruz." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan büyük desteği açıkladı
Başkan Erdoğan büyük desteği açıkladı
Başkan Erdoğan açıkladı! 13 Kasım'da ABD'ye...
Başkan Erdoğan açıkladı! 13 Kasım'da ABD'ye...
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
Terörist Mazlum'u ABD'den isteyeceğiz
"Terörist Mazlum'u ABD'den isteyeceğiz"
ABD'den terörist Şahin Cilo'ya (Mazlum Kobani) 'devlet adamı' muamelesi
ABD'den terörist Şahin Cilo'ya (Mazlum Kobani) 'devlet adamı' muamelesi
Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var!
Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var!
Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki
Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki
Erdoğan AB'ye resti çekti: Gerekirse...
Erdoğan AB'ye resti çekti: Gerekirse...
Erdoğan'dan dünyaya hodri meydan: Gereken neyse...
Erdoğan'dan dünyaya hodri meydan: Gereken neyse...
Yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz
"Yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz"
Kritik ismin kızı böyle getirildi!
Kritik ismin kızı böyle getirildi!
Süreç başladı! İşte o görüntüler
Süreç başladı! İşte o görüntüler
Daha Fazla Video Göster