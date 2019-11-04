Son dakika: Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi? İbrahim Kalın’dan flaş açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi?" sorusunu yanıtladı. Kalın, “Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir." dedi.