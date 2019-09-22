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22.09.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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