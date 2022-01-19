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Son dakika: Başkan Erdoğan 3 yıl sonra muhtarlarla bir araya geldi! Başkan Erdoğan muhtar maaşlarını açıkladı

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 15:34
Farklı illerde görev yapan muhtarlar, üç yıllık aranın ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geliyor. Başkan Erdoğan, A Haber tarafından canlı aktarılan toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan muhtar maaşlarının da asgari ücretin altında olmayacağını belirterek "yeni maaşlar 4 bin 250 TL oldu" dedi. Türkiye'nin AK Parti hükümeti ile devrim niteliğinde adımlar attığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bize "yapamazsınız" diyenler şimdi uçak almak istiyor" şeklinde konuştu.
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