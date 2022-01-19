19 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Başkan Erdoğan 3 yıl sonra muhtarlarla bir araya geldi! Başkan Erdoğan muhtar maaşlarını açıkladı
Farklı illerde görev yapan muhtarlar, üç yıllık aranın ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geliyor. Başkan Erdoğan, A Haber tarafından canlı aktarılan toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan muhtar maaşlarının da asgari ücretin altında olmayacağını belirterek "yeni maaşlar 4 bin 250 TL oldu" dedi. Türkiye'nin AK Parti hükümeti ile devrim niteliğinde adımlar attığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bize "yapamazsınız" diyenler şimdi uçak almak istiyor" şeklinde konuştu.