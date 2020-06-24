Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekilleri “Baro Paketi” ile ilgili saat 14’te CHP Grup Başkanvekillerini daha sonra da kritik taslağı saat 16:00'da İYİ Parti'ye götürecek. Peki yeni baro düzenlemesinde neler var? Bazı barolar hangi değişikliklere neden karşı çıkıyor? SETA medya ve toplum araştırmaları direktörü İsmail Çağlar ve avukat Yasin Şamlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekilleri "Baro Paketi" ile ilgili saat 14'te CHP Grup Başkanvekillerini daha sonra da kritik taslağı saat 16:00'da İYİ Parti'ye götürecek. Peki yeni baro düzenlemesinde neler var? Bazı barolar hangi değişikliklere neden karşı çıkıyor? SETA medya ve toplum araştırmaları direktörü İsmail Çağlar ve avukat Yasin Şamlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.