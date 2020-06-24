24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Baro düzenlemesi için muhalefet turu! Yeni baro düzenlemesinde neler var? Bazı barolar neden karşı? |Video

Son dakika: Baro düzenlemesi için muhalefet turu! Yeni baro düzenlemesinde neler var? Bazı barolar neden karşı? |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2020 14:47
Güncelleme:24.06.2020 14:56
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekilleri “Baro Paketi” ile ilgili saat 14’te CHP Grup Başkanvekillerini daha sonra da kritik taslağı saat 16:00'da İYİ Parti'ye götürecek. Peki yeni baro düzenlemesinde neler var? Bazı barolar hangi değişikliklere neden karşı çıkıyor? SETA medya ve toplum araştırmaları direktörü İsmail Çağlar ve avukat Yasin Şamlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekilleri "Baro Paketi" ile ilgili saat 14'te CHP Grup Başkanvekillerini daha sonra da kritik taslağı saat 16:00'da İYİ Parti'ye götürecek. Peki yeni baro düzenlemesinde neler var? Bazı barolar hangi değişikliklere neden karşı çıkıyor? SETA medya ve toplum araştırmaları direktörü İsmail Çağlar ve avukat Yasin Şamlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: AK Partiden CHP ve İYİ Partiye kritik “Baro Paketi” ziyareti SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE KRİTİK "BARO PAKETİ" ZİYARETİ
Son dakika: AK Partiden CHP ve İYİ Partiye kritik “Baro Paketi” ziyareti | video SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE KRİTİK "BARO PAKETİ" ZİYARETİ | VİDEO

Yeni baro düzenlemesinde neler var?
Yeni baro düzenlemesinde neler var?
Sirte'ye operasyon mu başladı?
Sirte'ye operasyon mu başladı?
MİT şehidini ifşa etmişlerdi! ODA TV'ciler için hesap vakti
MİT şehidini ifşa etmişlerdi! ODA TV'ciler için hesap vakti
Güçlü liderle gelen zafer!
Güçlü liderle gelen zafer!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
AK Parti: O alanda ağır ceza gelecek
AK Parti: O alanda ağır ceza gelecek
Soyer şerefi haysiyeti varsa istifa etsin
Soyer şerefi haysiyeti varsa istifa etsin
Kuzey Irak'ta PKK'ya bir şok daha!
Kuzey Irak'ta PKK'ya bir şok daha!
AK Parti'den CHP ve İP'e kritik ziyaret
AK Parti'den CHP ve İP'e kritik ziyaret
Yeni kısıtlamalar olacak mı?
Yeni kısıtlamalar olacak mı?
Yassıada yargılamaları hakkındaki teklif kabul edildi
Yassıada yargılamaları hakkındaki teklif kabul edildi
Özerklik hayali kuran CHP’li Soyer’e ''Kara Hasan Paşa'' hatırlatması
Özerklik hayali kuran CHP’li Soyer’e ''Kara Hasan Paşa'' hatırlatması
Daha Fazla Video Göster