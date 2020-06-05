Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Riva’yı katleden İSKİ’ye ceza kesildi... |Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Beykoz'daki turizm cenneti Riva'da çevre katliamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; maliyetten kaçmak için atık suları arıtma tesisinde arıtmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi’ne akıtan CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 885 bin lira para cezası kesildi.

SABAH Gazetesi'nin, "Cennet Riva'ya zehir akıtıyorlar" başlıklı manşet haberinde; "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbul'un turizm cenneti Riva Deresi'nde çevre katliamı yapıyor. İSKİ, maliyetten kaçmak için Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki atık suyu arıtmadan Riva Deresi'ne akıtıyor" ifadeleri yer almıştı.



İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; atık suları (kanalizasyon suları) arıtılmadan akıttığı gerekçesiyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 885 bin 68 lira idari para cezası kestiği bildirildi.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, KİRLİLİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEN ALINAN ATIK SU NUMUNELERİ İNCELENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlardan İSKİ'nin arıtma tesislerinden atık suları arıtmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı iddiaları üzerine harekete geçti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri; kirliliğin en yoğun olduğu bölgelerden atık su numuneleri aldı, atık su numuneleri incelendi.



İSKİ'YE ATIK SULARI ARITMADAN DENİZE AKITTIĞI GEREKÇESİYLE 885 BİN 68 LİRA CEZA KESİLDİ

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; İSKİ'ye, atık suları arıtılmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı gerekçesiyle 885 bin 68 lira ceza kesti. İSKİ'ye; Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL, Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL, Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL, Bozhane Mahallesi ile 8 mahalleden toplanan atık suların arıtılmadan deşarjı için 221 bin 267 TL olmak üzere toplam 885 bin 68 lira idari para cezası kesildi.



RİVA DERESİ VE ÇEVRESİNDE İKİ AYDIR YOĞUN KİRLİLİK YAŞANIYOR

SABAH; İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nden; atık suların arıtılmadan Riva Deresi'ne akıtıldığına ilişkin görüntüleri manşetine taşımıştı. Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinden geçerek Karadeniz'e ulaşan Riva Deresi'nde yoğun kirlilik yaşandığı, Bozhane Köyü'nde Riva Deresi'nin kirli aktığı, kabarcıklar çıktığı ve aşırı derecede koktuğu belirlendi. Riva Deresi'ni atık suları arıtmadan akıtan İSKİ Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL, İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL idari para cezası kesildi. Bozhane Mahallesi ile 8 mahalleden toplanan atık suların arıtılmadan deşarjı için de 221 bin 267 TL idari para cezası kesildi.



İBB; RİVA DERESİ KONUSUNDAN SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 28 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulunmuş ve Riva Deresi'nin kirlenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğunun olmadığını iddia etmişti.



Ongun; "Riva Deresi dahil Karadeniz'e dökülen tüm derelerin ıslahı ve bakımı DSİ sorumluluğundadır. Riva Deresi boyunca yer alan sanayi tesisi, ticari işletme ve maden ocaklarının denetimi ve çevre izinleri de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkisindedir" iddiasında bulundu.



Murat Ongun'un söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nden kanalizasyon sularının (atık suları) arıtılmadan Riva Deresi'ne akıttığı, söz konusu tesislerin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye ait olduğu bildirildi.



KÜÇÜKÇEKMECE ATIKSU ÖN ARITMA TESİSİ'NE 221 BİN 267 TL İDARİ PARA CEZASI

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin; 1 Haziran 2020 tarihinde atık suları arıtmadan denize bırakmış, sahil kesiminde Marmara Denizi'nin rengi değişmiş ve çevreye ağır koku yayılmasına neden olmuştu.



İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin atık suları arıtmadan denize akıttığı gerekçesiyle 221 bin 267 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.



KÜÇÜKÇEKMECE'DE DE BENZER GÖRÜNTÜ

İstanbul'da Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'ye ait olan günlük 354 bin metreküp arıtma kapasitesi ve 120 bin 829 metreküp debiye sahip Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nin arka bölümündeki denize açılan kanaldan dün öğleden sonra, akşama kadar pis olduğu belirtilen su bırakıldı.

KENAN KIRAN / SABAH