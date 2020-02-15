Bakan Varank'tan depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki işletmelere müjdeli haber | Video

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 6,8 şiddetinde depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini söyledi.