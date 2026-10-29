Nevşehir'deki göçükte 2 kişi hayatını kaybetti! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan kritik uyarı

Nevşehir'de peri bacalarının bulunduğu bölgede meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınında olayı değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, volkanik tüfler arasındaki çatlaklarda zamanla oluşan ayrışmanın büyük kaya kütlelerinin kopmasına neden olmuş olabileceğini belirtti. Bu tür risklerin düzenli incelemelerle önceden tespit edilebileceğini vurgulayan Ersoy, tehlikenin geçip geçmediğinin henüz bilinmediğini söyledi. Ersoy, bölgede güvenlik çemberi oluşturulması ve arama kurtarma çalışmalarının jeoloji uzmanlarının gözetiminde yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu.