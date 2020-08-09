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Bakan Koca 9 Ağustos koronvirüs verilerini paylaştı: 25 ilimizde...

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Giriş: 09.08.2020 21:39
Güncelleme:09.08.2020 21:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 9 Ağustos Pazar gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca 9 Ağustos verilerini paylaştı: 25 ilimizde...
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