Bakan Koca 9 Ağustos koronvirüs verilerini paylaştı: 25 ilimizde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 9 Ağustos Pazar gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok" ifadelerini kullandı.