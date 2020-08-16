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Son dakika: Bakan Koca 16 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı!

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Giriş: 16.08.2020 20:46
Güncelleme:16.08.2020 20:46
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ağustos Pazar gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.." ifadelerini kullandı. İşte 16 Ağustos Pazar gününe ait veriler ve Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili son durumu...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

"RİSKTEN KORUNURSAK DAHA HIZLI BAŞARIRIZ"

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bakan Koca 16 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Koca 16 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı
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