Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan Rusya ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması | Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Rus askeri heyetiyle gerçekleştirilen görüşme hakkında, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ise yaptığı açıklamada, İdlib'deki son durumla ilgili "Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor." şeklinde konuştu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'le ilgili Moskova'daki mutabakatın ardından Rus askeri heyetin Ankara'ya geldiği belirtilerek, görüşmelerdeki son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, "5 Mart Muhtırası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ile görüşülerek imzalandı. Bu imzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Tüm unsurlarımızla İdlib'deki mevcudiyetimiz devam ediyor. " diye konuştu.



Karşılıklı temasların sürdüğünü, kendisinin de dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğünü anımsatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Rus askeri heyeti dün akşam geldiler. Toplantı başladı, bugün sabah tekrar devam edecek. Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek. Ona göre de 15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. Temennimiz, dileğimiz ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sulhun, sükûnun, istikrarın bir an önce sağlanıp oradaki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Buna çalışıyoruz. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için biz, bize düşen her türlü görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz, verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, AK PARTİ GRUP TOPLANTISI ÖNCESİ SORULARI YANITLADI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki son durumla ilgili "Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya yapılan ziyarette varılan mutabakatın sahadaki uygulamasıyla ilgili son durumun ve karşı taraftan yapılan tacizlerin sorulması üzerine Çavuşoğlu, iki gün önce basit bir taciz ateşi olduğunu, gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

Sürekli temas halinde olduklarını, az önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de sohbet ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda M4 yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Dün akşam bir görüşme oldu. Bugün de devam ediyor. Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle dirsekle selamlaşma yönteminin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Bu dirsek temasıyla selamlaşma Hasan Doğan'ın fikri. O gün Brüksel'e giderken uçakta başlatmıştı, bizim de hoşumuza gitmişti. Esas, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi Brüksel'de tüm dünya tarafından görülünce tüm dünyada uygulanmaya başladı. Bizim de geleneklerimize uygun. Gönül selamı." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışı seyahatlerini kısıtlama düşüncelerinin olup olmadığı sorulan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Toplu yapılacak etkinlikleri, örneğin Antalya Diplomasi Forumu'nu, Türkiye'de hiçbir vaka olmadan erteledik. Çünkü tüm dünyada var. Farklı ülkelerden katılımcılar var. İş büyümeye doğru gidince erteledik. Zaten buna benzer toplantılar erteleniyor ama örneğin nisanın başında NATO Dışişleri Toplantısı var, ertelenmezse katılacağız. Türkiye-Polonya-Romanya üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Varşova'da yapılacaktı; salı günü de Danimarka'da olacaktık fakat salı hem Merkel hem Macron'un Türkiye'ye gelme ihtimali var. Bu tür gelişmelere göre kararlarımızı vereceğiz. Zaten büyük etkinlikler bir bir ertelenmeye başladı."

Çavuşoğlu, bir başka soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dikkate alarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Dönüşte bizi de karantinaya alıp, iyi bir otelde 14 gün zorunlu istirahate gönderirlerse, mutlu oluruz." ifadesini kullandı.