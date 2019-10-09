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09.10.2019

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması | Video izle

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon hakkında, "Harekatla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. İntikaller, hazırlıklar sürmekte" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hava Harp Okulu'na geldi.

Hava Harp Okulu'na gelişinde MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, askeri öğrenci tören mangasını selamladı.


"HAREKAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTE"

Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin soruyu cevapladı.

Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız." dedi.

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